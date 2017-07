Sind Priester und Bischöfe das "größte Hindernis" für Franziskus' Vision der Kirche?

"Urbi et Orbi": Papst Franziskus spendet den Oster-Segen am 5. April 2015. Foto: L'Osservatore Romano

Noch schlagen die Wellen hoch über den Artikel aus "Civilta Cattolica", der eine "Ökumene des Hasses" zwischen konservativen Protestanten und Katholiken in den USA beschreibt. Nun ist ein neuer Artikel erschienen, der vermutlich die eine oder andere Stirn in Falten wirft: In der Wochenend-Ausgabe des "Osservatore Romano" stellt ein Text die These auf, dass das größte Hindernis für die Umsetzung der Vision von Papst Franziskus für die Kirche "ein großer Teil des Klerus ist, auf den oberen wie unteren Ebenen".

Die Wortwahl deutet an, dass der Autor sowohl führende Bischöfe als auch einfache Dorfpfarrer meint.

"Der Klerus hält die Menschen zurück, die vielmehr in diesem außergewöhnlichen Augenblick begleitet werden sollten", schreibt der Autor, ein italienischer Priester namens Giulio Cirignano. Der aus Florenz stammende Geistliche ist langjähriger Bibelwissenschaftler.

Sein Beitrag, der in der Wochenend-Ausgabe der offiziellen Zeitung des Vatikan erschienen ist, trägt die Überschrift "Die Bekehrung, um die Papst Franziskus bittet: Gewohnheit ist nicht Treue".

Reaktionen auf Artikel in "La Civilta Cattolica"

Vor einer guten Woche veröffentlichten "zwei enge Freunde des Papstes" – wie sie etwa Crux beschreibt – einen Essay, dessen Behauptungen für Aufruhr sorgen. Die Autoren sind der Jesuitenpater Antonio Spadaro und der Chefredakteur der argentinischen Ausgabe des "Osservatore Romano", der protestantische Pastor Marcelo Figuero.

Erschienen ist der Artikel im Jesuitenmagazin "La Civilta Cattolica", dessen Chefredakteur Spadaro ist. Das Magazin wird vor Veröffentlichung durch das vatikanische Staatssekretariat geprüft.

Wie CNA Deutsch berichtete, stellten Experten mehrere schwerwiegende Mängel und Fehler in dem Artikel fest. Auch der Erzbischof von Philadelphia, Charles Chaput, meldete mehrere Bedenken an und warf dem Essay vor, "die katholisch-evangelikale Zusammenarbeit zu Fragen der Religionsfreiheit und anderer Schlüsselthemen" inadäquat, ja, als verdummend (wörtlich: "dumbing down") darzustellen.

Der Chefredakteur der prominenten Publikation "First Things", R.R. Reno, wurde noch deutlicher: In einem Kommentar für den "National Catholic Register" fasste er Spadaro und Figueroas Artikel als "eine Sammlung uninformierter Behauptungen, gespickt mit Böswilligkeit" zusammen.

Als Antwort auf diese – und zahlreiche weitere – Kritiken haben Pater Spadaro und andere, etwa die Redaktion, vor allem aber Michael Sean Winters im "National Catholic Reporter", mit Repliken reagiert. Eine Debatte ist dabei freilich (noch?) nicht entstanden. Was mit zur Folge hat, dass der Aufruhr, nach einer guten Woche, noch nicht zur Ruhe gekommen ist.

Selbst weltliche Medien wie der "Economist" berichteten mittlerweile darüber. Das Wirtschaftsmagazin beschreibt die Situation als "eskalierendes Patt zwischen christlichen Liberalen und christlichen Konservativen". Was die Frage aufwirft: Ist das auch das Thema oder der Kontext des neuen Aufschlags im "Osservatore Romano"?

Priester und Bischöfe als Hindernisse

Vor diesem Hintergrund zumindest steht der am gestrigen Samstag veröffentlichte Artikel; Giulio Cirignano greift darin nicht speziell konservative Christen in den USA an. Sein Text ist allgemeiner gehalten, und aus italienischer Perspektive geschrieben, oder vielleicht noch vatikanischer:

"Das größte Hindernis, dass der Bekehrung im Weg steht, die Papst Franziskus der Kirche bringen will, besteht, zu einem gewissen Grad, in der Haltung eines großen Teils des Klerus, auf den oberen wie unteren Ebenen … eine Haltung, bisweilen, von Sperrung wenn nicht gar Feindseligkeit", schreibt der Autor, der selber Geistlicher ist.

"Die meisten Gläubigen haben trotz alledem den Kairos erkannt, den günstigen Moment, den der Herr seiner Gemeinschaft gibt", so Cirignano weiter. "Die meisten feiern".

Doch der Teil der Gemeinschaft, "der wenig erleuchteten Pastoren am Nächsten ist, wird hinter einem alten Horizont aufrechterhalten, dem Horizont alter Gewohnheiten, einer altmodischen Sprache, repetitiven Denkens ohne Vitalität", steht im Artikel zu lesen.

Mangelnde Bildung und rigide Mentalität

Cirignano beschreibt mehrere Gründe für die "Feindseligkeit" des Klerus gegenüber Papst Franziskus. So wirft er den Priestern und Bischöfen ein überholtes Verständnis des Priestertums vor, eine "alte" Theologie und mangelnde theologische und biblische Bildung.

"Wenn der Priester gezeichnet ist von einer religiösen Mentalität, und zu wenig von einem klaren Glauben, dann wird alles komplizierter", so Cirignano. "Er riskiert, das Opfer vieler Dinge zu bleiben, die der Mensch über Gott und seinen Willen erfunden hat".

Gott, so Cirignano wörtlich, "toleriert nicht, in die rigiden Schemata eingesperrt zu sein, die typisch für den menschlichen Geist sind".

Als Gegenbild beschreibt der Autor dass Gott die Liebe sei. "Gott ist die Liebe, und das ist alles, Liebe als Geschenk seiner selbst. So korrigiert er, auf einfache Weise, die Millionen Rückbildungen, die wir gewohnt sind, der Liebe in den Weg zu stellen".

Cirignano ist Autor mehrere Bücher auf Italienisch, darunter das Werk: "Franziskus: Schönheit und Mut" (Francesco, bellezza e coraggio).

Es gebe keinen Hinweis darauf, schreibt "Crux", dass Cirignanos Artikel von Papst Franziskus persönlich angeregt worden sei, oder dass der Papst überhaupt von diesem wisse. Doch habe Franziskus immer wieder unbequeme Bischöfe und Priester getadelt. Das bekannteste Beispiel dafür: Die Weihnachtsansprache 2014. Darin warf der argentinische Pontifex der Kurie vor, an 15 "geistlichen Krankheiten" zu leiden, darunter "Geistliches Alzheimer", "Rivalität und Prahlerei", Geschwätz und einen Mangel an "Freude".

